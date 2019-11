Differenziamento cellulare e tessuto epiteliale

Differenziamento cellulare

Tessuto epiteliale

La generazione e differenziazione delle diverse linee cellulari ha origine in una determinata tipologia di cellule chiamate cellule staminali.Cellule staminali: Cellule indifferenziate che, dividendosi per mitosi possono generare diverse linee cellulari.Cellule staminali (unipotenti): Sono cellule staminali che, presenti in quasi tutti i tessuti dell’adulto, generano esclusivamente cellule dello stesso tipo di quelle del tessuto in cui si trovano.Cellule staminali (multipotenti): Sono cellule staminali che, localizzate nel midollo osseo rosso, sono in grado di dare origine a tutti gli elementi cellulari del sangue.Il tessuto epiteliale (o epitelio), flessibile e resistente, è costituito da cellule contigue, unite strettamente da giunzioni cellulari come le desmosomiche e le giunzioni occludenti e da pochissima sostanza extracellulare. Forma membrane che, a seconda della struttura e della localizzazione, prendono nomi diversi come:• Cute• Mucose• SieroseIn base al numero degli strati e alla forma delle cellule invece, può essere classificato in:• Epitelio semplice (Solo uno strato di cellule)• Epitelio pluristratificato (costituito da più strati di cellule)• Epitelio pseudostratificato (costituito da un solo strato di cellule di altezza diversa in modo che l’epitelio sembri pluristratificato)Può essere inoltre suddiviso in base alla funzione:• Epitelio di rivestimento (protegge l’organismo dai danni provenienti dall’esterno e dalle infezioni)• Epitelio ghiandolare (specializzato nella produzione e liberazione di sostanze, dette secreti)• Epitelio sensoriale (formato da cellule specializzate per la ricezione di specifici stimoli esterni).