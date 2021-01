Video appunto: Capsula batterica, aerobi e anaerobi

La capsula batterica

Aerobi e anaerobi

È una protezione di natura polisaccaridica che circonda la parete cellulare presente solo in certi ceppi batterici e che ne può aumentare la patogenicità poiché facilita l’adesione al substrato. Un esempio classico è quello dello streptococcus pneumoniae: il ceppo che causa la polmonite è quello capsulato, la capsula fa aderire il batterio all'epitelio delle vie respiratorie.Il ceppo non capsulato ha un aspetto diverso, rugoso, bitorzoluto, e non è patogeno.Possiamo distinguere i batteri anche in base al loro metabolismo:• batteri aerobi obbligati: vivono solo in presenza di ossigeno, la maggioranza (esempio gli stafilococchi, gli streptococchi che vivono nella pelle);• batteri anaerobi obbligati: vivono solo in assenza di ossigeno (metanogeni, clostridi, batteri che si possono trovare nelle profondità della terra o delle acque stagnanti);• batteri anaerobi facoltativi: crescono preferenzialmente in presenza di O2, ma possono sopravvivere anche in assenza (per esempio con la fermentazione, esempio sono i lactobacili, fermentazione lattica sfruttata nella produzione dello yogurt).Se facciamo una coltura in una soluzione in provetta, i batteri aerobi tendono a crescere vicino alla superficie, quelli anaerobi obbligati viceversa si sviluppano sul fondo mentre gli aerobi facoltativi si sviluppano indipendentemente per tutta la provetta.