Tre caratteristiche distintive delle proteine

Le proteine sono polimeri di amminoacidi caratterizzate da tre importanti caratteristiche distintive. Quando la proteina è composta da due o più polipeptidi, ciascuno di essi è chiamato subunità. L'insieme di tutte le subunità è definito proteina solo quando queste diventano funzionali. Questo significa che ogni gruppo di amminoacidi deve avere tre importanti caratteristiche distintive.: tutte le proteine presentano diverse conformazioni tridimensionali stabili.Ciò che distingue le proteine dagli altri polimeri di amminoacidi è che le proteine organizzano i propri amminoacidi in una conformazione stabile, ogni proteina può assumere solo un esiguo numero di conformazioni e tende ad usare soltanto quelle, nel corso della sua vita. Inoltre ogni proteina i cui polipeptidi hanno la stessa sequenza amminoacidica assume lo stesso numero di conformazioni.: Tutte le proteine legano almeno una molecola ligando.Le proteine sono i componenti molecolari che traducono le informazioni del DNA in alcune forme di attività cellulare e queste attività svolte sono molteplici, tutte però hanno in comune una proprietà esse esistono solo se la proteina è legata a qualche altra molecola. La funzione degli enzimi ad esempio è quella di facilitare le reazioni chimiche. Come agiscono gli enzimi? Legandosi ai reagenti mediante un sito attivo sulla proteina laddove avviene la reazione chimica e dove il prodotto viene rilasciato.: Tutte le proteine svolgono almeno una funzione cellulare.Le cellule impiegano un'enorme quantità della loro energia metabolica per sintetizzare proteine. A che scopo? Le cellule traggono vantaggio dal produrre proteine perché le proteine che adottano una conformazione utile, talvolta chiamata stato nativo, svolgono o controllano quasi tutte le attività chimiche e fisiche che avvengono nelle cellule. Questo è importante per comprendere che ciascuna proteina è specializzata in quanto svolge o favorisce solo poche delle innumerevoli funzioni necessarie ad una cellula per sopravvivere e dividersi. Per mantenere una cellula in uno stato vitale sono infatti necessarie centinaia di proteine differenti.