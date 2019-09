Strutture delle proteine (2)

Le strutture delle proteine

Le proteine hanno diverse caratteristiche che vengono determinate dal numero di amminoacidi di cui si compongono, dalla sequenza e dalla loro composizione. le proteine, infatti, possono assumere diverse strutture. Le strutture delle proteine possono essere 4.La struttura primaria della proteina è la sequenza di due o più amminoacidi che lo compongono. La struttura secondaria della proteina è l'organizzazione tridimensionale di una parte della proteina secondo un motivo ordinato e ricorrente. Due scienziati, Pauling e Corey, scoprirono due strutture secondarie che possedevano particolare stabilità e che si trovavano nella maggior parte delle proteine. queste due proteine sono l' alfa-elica e la Beta-foglietto. Tra le due vi è una differenza, ovvero, nel primo caso le parti variabili della proteina "R" sporgono all'esterno dell'avvolgimento. Nel secondo caso i gruppi "R" sono posti in modo alternato sopra e sotto il piano della molecola, invece la struttura terziaria è data dal ripiegamento della catena polipeptidica in modo da formare una sorta di gomitolo, ossia una struttura globulare. Infine vi è la struttura quaternaria, dove le proteine in struttura terziaria interagiscono tra loro mediante legami deboli e covalenti. L'emoglobina è un esempio di proteina globulare coniugata con struttura quaternaria, essa è formata da quattro subunità che si uniscono originando una struttura globulare complessa.