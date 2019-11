Struttura planare rigida del legame peptidico

Grazie ad alcune loro caratteristiche i legami peptidici sono particolarmente importanti nella struttura delle proteine. Poiché il legame peptidico dell'atomo di carbonio (indicato con) è legato ad altri tre atomi: carbonio) ossigeno (O) e azoto (N) questi atomi sono disposti in una configurazione trigonale planare e sono situati nel piano ammidico.Il legame tra il carbonioe l'azoto (N) è più corto del legame tipico carbonio azoto di circa il 10%. Questo conferisce al legame una caratteristica di doppio legame e i legami di azoto sono così costretti ad assumere una configurazione trigonale planare. Dato che queste due configurazioni trigonali si sovrappongono i quattro atomi coinvolti vengono a trovarsi tutti sul piano ammidico di conseguenza i legami che collegano tra di loro gli amminoacidi non sono flessibili.Nonostante l'assenza di flessibilità dei legami che uniscono gli aminoacidi i carbonipossono ruotare intorno a tali legami questo fenomeno è noto come. È una rotazione molto importante in quanto permette alla catena lineare degli amminoacidi di dar luogo a molte conformazioni differenti senza compromettere la struttura planare dei legami peptidici.In pratica i gruppi radicalici, ossia i gruppi R degli amminoacidi possono essere posti in un'ampia varietà di posizione rispetto ai legami peptidici e viceversa.Ciascun legame peptidico contiene un atomo di ossigeno è un atomo di idrogeno legato ad un atomo di azoto questi atomi possono realizzare legami a idrogeno con altre molecole o con altri amminoacidi nella stessa proteina. Si tratta di un modo molto comune per stabilizzare la struttura delle proteine, i gruppi adiacenti C=O e H-N nello stesso legame peptidico, non formano però legami a idrogeno tra di loro perché sono rivolti in direzioni opposte.