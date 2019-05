Regolazione della glicolisi e via del pentoso fosfato

La regolazione della glicolisi

La degradazione del glucosio in piruvato richiede l’esistenza di sistemi di controllo, finalizzati ad aumentare la velocità del processo quando nella cellula vi è una richiesta di energia, come per esempio durante la contrazione muscolare, o al contrario ad abbassare la velocità della glicolisi quando i livelli di ATP sono sufficienti. I punti di controllo della glicolisi sono rappresentati in particolare da tre enzimi, che catalizzano specifiche reazioni irreversibili del processo:• esochinasi;• la fosfofruttochinasi;• la piruvato chinasi.Il controllo avviene in genere tramite l’intervento di modulatori allosterici e la modificazione covalente. Per esempio, nei muscoli l’ATP agisce da inibitore allosterico nei confronti della fosfofruttochinasi, che catalizza la trasformazione del fruttosio-6-fosfato in fruttosio-1,6-difosfato: quando i livelli di ATP sono elevati, l’ATP si lega al sito allosterico dell’enzima inducendo un abbassamento dell’affinità dell’enzima per il suo substrato e rallentando la velocità della reazione.La via del pentoso fosfatoLa via del pentoso fosfato è un ulteriore processo di demolizione del glucosio; è importante perché porta alla formazione di molecole del coenzima NADPH, che partecipa a numerosi processi ossido-riduttivi, e dello zucchero ribosio-5-fosfato, un pentoso indispensabile per la sintesi degli acidi nucleici RNA e DNA, oltre che dell’ATP e di alcuni coenzimi. Il substrato di partenza è il glucosio-6-fosfato.