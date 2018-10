Proteine: distinzione e amminoacidi

La classe di macromolecole delle proteine è fondamentale per il nostro corpo. Una proteina è un polimero costituito da monomeri chiamati. Ogni proteina o unache corrisponde ha una specifica funzione. Si distinguono inEnzimi, accelerano le reazioni chimicheProteine strutturali, sono nel pelo dei mammiferi nei tendini e nei legamentiProteine di difesa come gli anticorpiProteine contrattili come actina e miosinaProteine regolatrici tra cui ormoni e altri messaggeriProteine recettore deputati al riconoscimento di svariate molecoleProteine di trasporto tra cui l'emoglobina e proteine di riserva come l'ovoalbuminaLa differente disposizione dei venti amminoacidi esistenti consente la produzione da parte delle cellule di tutte le proteine. Ogni amminoacido è costituito da unche ne determina le proprietà chimiche.Le proteine, come tutti i polimeri, hanno origine in seguito a. Gli amminoacidi si legano tra loro tramite un legame covalente detto. Una sequenza formata da due amminoacidi è detta dipeptide. Una catena di amminoacidi si definisce. È molto importante è che le proteine abbiano una specifica conformazione tridimensionale. Nel processo di, le catene polipeptidiche si svolgono e le proteine perdono la loro forma e la capacità del corretto funzionamento