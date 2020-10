Mioglobina come immagazzinatore di ossigeno ed emoglobina come trasportatore di ossigeno

Perché la mioglobina è un immagazzinatore e l’emoglobina un trasportatore?

Per comprendere il motivo per il quale la mioglobina è un immagazzinatore di ossigeno e l’emoglobina un trasportatore bisogna porre l’attenzione sulla saturazione dell’emoglobina e della globina in funzione della pressione parziale di ossigeno. N.B.: la saturazione è il numero di siti ai quali si lega l’ossigeno diviso per il numero di siti totali.All’esame è necessario disegnare le curve delle globine. La curva della mioglobina è iperbolica perché il ligando può avere una quantità maggiore del componente presente in ordinata. La curva dell’emoglobina è invece sigmoide, essendo un tetramero speciale; anche in questo caso però ad alta concentrazione di ossigeno, l’emoglobina è satura. Se si desidera mimare la pressione parziale di ossigeno nei polmoni è necessario posizionarsi lontani dall’origine degli assi.In questa condizione sono sature sia emoglobina che mioglobina, quindi ad alta concentrazione di ligando non vi è una grande differenza tra le due curve. Al contrario se si vuole simulare un muscolo ad intensa attività è necessario porsi vicino all’origine degli anni. In questo caso la mioglobina ha scaricato pochissimo ossigeno, circa il 20%, al contrario la curva sigmoidea dell’emoglobina ha permesso di scaricare molto più ossigeno ed è per questo motivo che l’emoglobina è in grado di comportarsi da trasportatore.