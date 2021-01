Video appunto: Acidi nucleici e basi azotate

Gli acidi nucleici

Le basi azotate

RNA (acido ribonucleico) e DNA (acido desossiribonucleico) sono polimeri di nucleotidi.Il singolo monomero è il nucleotide, costituito da:• uno zucchero pentoso: desossiribosio per il DNA e il ribosio per l'RNA• allo zucchero è legata una base azotata con un legame covalente, legame n-glicosidico, con l’azoto in posizione 1 nelle pirimidine, più piccole e formate da solo anello, con l’azoto in posizione 9 per le purine, più grandi e formate da due anelli.• un gruppo fosfato, grazie al quale avviene la polimerizzazione: un nucleotide si lega a quello successivo grazie a un legame tra il gruppo fosfato e C3': legame fosfodiestere.Esistono 5 basi azotate divise in• pirimidine: formate da un anello• purine due anelliI gruppi legati al carbonio in alto distinguono le basi, sono gruppi reattivi coinvolti nei legami quando le basi sono complementari• NH2, gruppo amminico, citosina e adenina• C=O, gruppo carbonile,timina (uracile) guaninaL’uracile è la base azotata che prende il posto della timina nell’RNA: esso a differenza della timina non ha un gruppo CH3 legato al carbonio.L’esistenza dell'RNA fu scoperto qualche anno dopo la struttura del DNA, da cui differisce per tre particolari:• come zucchero pentoso ha ribosio al posto del desossiribosio• presenta singolo filamento• presenza di uracile al posto della timina