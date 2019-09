Lipidi - Struttura e composizione

I lipidi

I lipidi hanno principalmente una funzione strutturale ed energetica.A temperatura ambiente possono presentarsi allo stato solido, sotto forma di grassi, o allo stato liquido, sotto forma di oli. Gli acidi grassi sono acidi monocarbossilici che hanno la seguente formula generale: CH3(CH2)nCOOHLa formula si riferisce ad acidi grassi saturi (cioè che non presentanodoppi legami). Il più importante, tra quelli saturi, è l'acido stearico (a 18 carboni).Tra gli acidi grassi insaturi (e poliinsaturi) i più importanti sono l'acido oleico, l'acido linoeico e l'acido linolenico (tutti a 18 carboni). Gli acidi grassi sono molto abbondanti negli esseri viventi come costituenti dei lipidi complessi, ma possono trovarsi anche in forma libera. Tra le principali classi di lipidi complessi troviamo gli acilgliceroli e i fosfogliceridi, accomunati entrambi dalla presenza del glicerolo, un polialcol a tre atomi di carbonio. Il gruppo carbossilico di un acido grasso, in opportune condizione, può reagire con uno dei gruppi alcolici del glicerolo formando molecole chiamate acilgliceroli. Se il processo riguarda tutti i gruppi alcolici del glicerolo, i composti ottenuti prendono il nome di trigliceridi (o triacilgliceroli). Tutti i trigliceridi sono insolubili in acqua, a causa dell'idrofobicità degli acidi grassi. Rappresentano i lipidi di deposito degli organismi vegetali, dove sono presenti in forma di oli e degli animali, in cui si trovano in forma di grassi immagazzinati nelle cellule adipose. Si dividono in trigliceridi semplici (in cui gli acidi grassi sono tutti uguali) e trigliceridi misti (in cui gli acidi grassi sono diversi tra loro).I lipidi semplici si dividono in terpeni e steroidi.I terpeni sono costituiti dal ripetersi della molecola dell'isoprene. Sono diffusi soprattutto nel mondo vegetale, come oli essenziali, e sono precursori del colesterolo e di alcune vitamine.Gli steroidi sono un gruppo di lipidi che presentano la struttura base del ciclopentanoperidrofenantrene. Lo steroide più abbondante nei tessuti animali è il colesterolo, uno dei principali costituenti delle membrane cellulari e della sostanza bianca del tessuto nervoso. E' assunto con gli alimenti, ma è anche prodotto dal fegato. E' il precursore di numerose sostanze di grande importanza biologica, come la vitamina D3 e gli ormoni steroidei. Infine il colesterolo è anche il precursore degli acidi biliari, un gruppo di sostanze prodotte nel fegato e contenute nella bile.