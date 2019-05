Destino del piruvato e la via aerobica del piruvato

Il destino del piruvato

La via aerobica del piruvato

II piruvato non è il prodotto finale del metabolismo del glucosio. Esso è soggetto a ulteriori trasformazioni, in base al tipo di organismo e alla presenza o all’assenza dell’ ossigeno . In particolare, il piruvato:• il piruvato in condizioni aerobiche è convertito in acetil-CoA nei mitocondri;• il piruvato in condizioni anaerobiche è convertito in lattato (chiamata fermentazione lattica) o in etanolo ( chiamata fermentazione alcolica).In condizioni aerobiche, il piruvato viene trasportato nei mitocondri, dove è trasformato in acetil-CoA. Ricordiamo che il coenzima A trasporta gruppi acetilici o altri gruppi acilici, che lega al gruppo tiolico (—SH) presente nella sua molecola. Il coenzima A è spesso indicato come HS-CoA. La reazione è catalizzata da un complesso multienzimatico, formato da tre subunità enzimatiche e da cinque coenzimi, che prende il nome di piruvato deidrogenasi. La reazione è una decarbossilazione ossidativa, che porta alla liberazione di una molecola di CO2, e alla formazione di una molecola di NADH + H+.L’acetil-CoA rappresenta il raccordo fra le vie cataboliche dei carboidrati , delle proteine e dei grassi. La sua ossidazione continua nel ciclo di Krebs, mentre il NAD+ necessario per la glicolisi sarà rigenerato nel processo della fosforilazione ossidativa.