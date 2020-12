Vantaggi dei sali di argento

I sali di argento hanno consentito di studiare la morfologia di singole cellule nella loro interezza su uno sfondo sostanzialmente omogeneo e amorfo. In altre parole, se immaginassimo che la precipitazione dei sali avviene in tutte le cellule del tessuto nervoso, evidentemente vedremmo tuttonero. È interessante che è possibile prendere le immagini dal microscopio e, con un particolare dispositivo (la “camera lucida”), proiettarle sulla carta.Quello che gli studiosi facevano era disegnare le cellule nervose con matita e penna china. Il SNC, il SNP, la morfologia delle loro cellule sono stati inizialmente disegnate sulla carta. Golgi inventò il metodo, ma lo spagnolo Santiago Ramon y Cajal lo mise a frutto nel modo più compiuto, ponendoeffettivamente le basi per le moderne neuroscienze. Ci sono due cose importanti da dire: le immagini colorate rivelano la presenza di tutte le cellule del tessuto nervoso, sia neuroni che glia. Distinguere i diversi tipi cellulari è un compito improponibile in questo tipo di preparato anche per un esperto, ma in termini piuttosto grossolani si può dire che i profili cellulari più grandi appartengono certamente a neuroni, mentre le cellule più piccole e compatte sono probabilmente da attribuire a cellule gliali.