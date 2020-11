Tessuto osseo vuoto

Innanzitutto, bisogna tener presente che l’osso è un tessuto decisamente pesante, per cui aggiungere al corpo umano una significativa quantità di osso (che riempie la cavità centrale) comporterebbe la necessità di potenziare i muscoli, l’apparato cardiovascolare etc. e quindi non si può fare. La scelta quindi è tra le due seguenti situazioni in fig 6: un osso di diametro normale dotato di cavità midollare (un osso vero) e un osso di pari peso privo di cavità midollare.Il motivo per cui nel corso dell’evoluzione ha decisamente prevalso la prima soluzione è di carattere meccanico. È lo stesso motivo per cui il telaio di una qualsiasi bicicletta è tubolare, cioè vuoto all’interno. Per motivi intuitivi, a parità di peso il diametro maggiore rende la struttura molto più robusta e resistente alla torsione e ad altre sollecitazioni meccaniche. L’osso è un tessuto di origine mesenchimale che appartiene alla famiglia dei connettivi in senso lato. In quanto connettivo in senso lato l’osso è ovviamente formato da cellule che sono separate tra loro da un’abbondante matrice extracellulare, ciò che lo distingue dagli altri connettivi è la composizione della matrice costituita prevalentemente da due componenti:• il collagene, sotto forma di fibrille prevalentemente parallele tra di loro. Questo collagene è di tipo I ed è di gran lunga la componente organica principale dell’osso;• la vera caratteristica distintiva del tessuto osseo è però la componente inorganica della matrice extracellulare essenzialmente costituita da un materiale chiamato idrossiapatite, a sua volta composta da gruppi fosfato intervallati da atomi di calcio. Questa struttura molecolare tende a cristallizzare ed è la responsabile primaria della durezza dell’osso.