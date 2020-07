Tessuto connettivo (2)

Tessuto connettivo

Il tessuto connettivo presenta cellule, i fibroblasti disperse in una matrice cellulare di fibre proteiche (collagene, elastina e fibre reticolari) e immerse in una sostanza gelatinosa di mucopolisaccaridi e glicoproteine. Ha funzione di sostegno e di protezione. Esistono vari connettivi:• il connettivo lasso è il più abbondante dell’organismo, funge da riempitivo tra le varie parti del corpo, da riserva di fluidi e sali, avvolte nervi, vasi sanguigni e muscoli e collega la cute e le mucose alle strutture sottostanti;• il connettivo denso o compatto è caratterizzato dalla presenza di collagene e si raggruppa in fasci;• il connettivo elastico è formato da fibre elastiche, come l’elastina, e si trova in polmoni, arterie e corde vocali;• il connettivo reticolare è caratterizzato da fibre reticolari ed è costituito da collagene e glicoproteine.Si trova in fegato, milza e linfonodi;• il connettivo adiposo svolge una funzione di deposito di grassi, di protezione e di isolamento termico. Può essere bianco se il grasso occupa la maggior parte della cellula o bruno se la cellula è ricca di mitocondri. Esistono poi connettivi specializzati:• la cartilagine che presenta cellule chiamate condrociti, collagene e fibre elastiche. Ha una notevole resistenza alla pressione e alla trazione. Si distingue in:• ialina, la più abbondante che si trova nello scheletro del fegato, nel naso, nella trachea, nei bronchi e nelle articolazioni; • elastica, ricca di fibre elastiche che si trova nell’orecchio e nell’epiglottide;• fibrosa, presente nei tendini, nei dischi intervertebrali e nel menisco;• il sangue è l’unico tessuto connettivo liquido;• il tessuto osseo è rigido perché presenta sali, come il fosfato di calcio. Funge da sostegno e da riserva di sali di calcio. Le ossa vengono costantemente riservate dagli osteoblasti e dagli osteoclasti.