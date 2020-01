Polmoni (2)

Polmoni

I polmoni sono organi piuttosto grandi. Occupano l’intera cavità toracica, con l’eccezione dell’area più centrale, il mediastino, in cui si trovano il cuore (nella regione inferiore, all’interno del sacco pericardico), i grossi vasi sanguigni, i bronchi, l’esofago e altri organi. La porzione superiore più ristretta (apice) di ciascun polmone si trova appena sotto la clavicola.La parte più ampia del polmone, che poggia sul diaframma, è la base. Ogni polmone è diviso in lobi da scissure; il polmone sinistro ha due lobi, quello destro ne ha tre. La superficie di ciascun polmone è ricoperta da un foglietto sieroso, la pleura viscerale, mentre la cavità toracica è rivestita dalla pleura parietale. I foglietti pleurici producono il liquido pleurico, un secreto sieroso viscido che consente ai polmoni di scivolare agevolmente sulla parete toracica durante i movimenti respiratori e fa sì che i due foglietti pleurici aderiscano l’uno all’altro. Le due pleure possono scivolare agevolmente l’una sull’altra in senso laterale, ma resistono fortemente alla separazione.Di conseguenza i polmoni aderiscono saldamente alla parete parete toracica e lo spazio pleurico è più uno spazio virtuale che reale. Come descriveremo tra breve, questa condizione di salda aderenza dei foglietti pleurici tra loro è assolutamente essenziale per una normale respirazione. Dopo essere entrati nei polmoni, i bronchi principali si dividono in rami sempre più piccoli (di secondo ordine, di terzo ordine, e così via) terminando infine nelle più piccole vie di passaggio dell’aria, i bronchioli. Data la loro ripetuta ramificazione all’interno dei polmoni, l’insieme di queste vie è spesso detto albero bronchiale, o albero respiratorio . Tutti i rami, tranne i più piccoli, hanno parete rinforzata da cartilagine. I bronchioli terminali alla fine terminano negli alveoli. La zona respiratoria, che comprende bronchioli respiratori, condotti alveolari, sacchi alveolari e alveoli, è l’unica sede degli scambi gassosi. Tutte le altre vie respiratorie sono strutture di trasporto che servono a dare passaggio all’aria che entra nella zona respiratoria e ne esce. Vi sono milioni di alveoli raggruppati simili a grappoli d’uva, che costituiscono la gran parte dei polmoni. Quindi i polmoni sono prevalentemente spazi contenenti aria. Il resto del tessuto polmonare, lo stroma, è formato principalmente da tessuto connettivo elastico che consente il ritorno elastico passivo dei polmoni nell’espirazione. Così, nonostante le loro dimensioni relativamente grandi, i polmoni pesano soltanto circa 1100 grammi, e sono molli e spugnosi.