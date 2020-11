Nevrasse

Il SNC o nevrasse è costituito da diverse formazioni in continuazione anatomica e funzionale tra loro. La parte più caudale è rappresentata dal midollo spinale (situato all’interno del canale vertebrale), il quale continua con l’encefalo, situato all’interno della scatola cranica.Cervello ed encefalo non sono sinonimi: il primo è più piccolo dell’encefalo (poiché ne fa parte) ed è costituito dai due emisferi cerebrali; il secondo per definizione è ciò che è contenuto nella scatola cranica (telencefalo, diencefalo, tronco encefalico e cervelletto).L’encefalo è costituito caudo-cranialmente da bulbo (o midollo allungato), ponte e mesencefalo che insieme formano il tronco encefalico, collegato dorsalmente con il cervelletto.Rostralmente il tronco dell’encefalo continua con il diencefalo (formato da talamo, ipotalamo e subtalamo) poi con il telencefalo (o cervello), costituito dai due emisferi cerebrali.Il midollo spinale occupa la metà superiore del canale vertebrale. A esso sono collegate 31 paia di nervi spinali, attraverso le radici anteriore e posteriore. Nelle sezioni trasversali, il midollo spinale presenta al centro la sostanza grigia, a forma di farfalla, circondata da tre cordoni di sostanza bianca.La sostanza grigia (a forma di farfalla) è costituita dalla sostanza grigia centrale, che circonda il canale centrale o ependimale, e da due corna anteriori e posteriori.