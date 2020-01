Naso - Caratteristiche

Il naso

Il naso, che abbia forma schiacciata oppure lunga, è l’unica parte dell’apparato respiratorio visibile all’esterno. Quando respiriamo l’aria entra nel naso passando attraverso le narici. L’interno del naso è costituito dalla cavità nasale, divisa in due sulla linea mediana dal setto nasale. Nella parte superiore, ristretta, della cavità nasale si trovano i recettori olfattivi, immediatamente al di sotto dell’etmoide.Il resto della mucosa che riveste la cavità nasale, la mucosa respiratoria, poggia su una ricca rete di vene a pareti sottili, che riscalda l’aria al suo passaggio. Inoltre, il muco viscoso prodotto dalle ghiandole della mucosa umidifica l’aria e trattiene i batteri e le altre particelle estranee che entrano con essa, e il lisozima presente nel muco distrugge i batteri. Le cellule ciliate della mucosa nasale producono una lieve corrente che fa scorrere il sottile strato di muco con le particelle inglobate in direzione posteriore verso la faringe, dove il muco viene inghiottito per essere poi digerito dal succo gastrico.Le pareti laterali della cavità nasale sono irregolari per la presenza di tre sporgenze rivestite da mucosa, le conche nasali, che aumentano grandemente l’area della superficie mucosa esposta all’aria. Intanto che l’aria si muove, le particelle inalate vengono deviate sulle superfici ricoperte da muco, dove vengono trattenute senza poter raggiungere i polmoni. La cavità nasale è separata dalla sottostante cavità della bocca per mezzo del palato. La parte anteriore del palato, il palato duro, è formata da osso, mentre la parte posteriore, il palato molle, ne è priva.I virus del raffreddore e vari allergeni possono provocare una rinite, l’infiammazione della mucosa nasale. L’eccessiva produzione di muco determina una congestione nasale e gocciolamento nasale posteriore. Poiché la mucosa nasale è in continuità con quella degli altri tratti delle vie respiratorie e si espande nei condotti nasolacrimali e nei seni paranasali, le infezioni della cavità nasale si diffondono spesso anche a queste regioni.