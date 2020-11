Funzione fisiologica dell’apoptosi

L’apoptosi è un processo che serve ad eliminare le cellule senza conseguenze. L’apoptosi ha un ruolo fisiologico durante lo sviluppo embrionale (es. rimozione nell’embrione delle pliche inter-digitali, fenomeno innescato durante lo sviluppo pre-natale).Da un punto di vista fisiologico, l’apoptosi è implicata in: sviluppo embrionale (per l’involuzione di strutture); vita adulta (per l’involuzione del timo oppure per l’involuzione ciclica ormone-dipendente di alcuni organi, come l’utero dopo la gravidanza o la ghiandola mammaria alla fine dell’allattamento); processo infiammatorio (media l’eliminazione dei neutrofili e dei macrofagi ed è importante per il completamento della risposta immunitaria; inoltre, serve per l’eliminazione dei linfociti T citotossici auto-reattivi, determinando così la tolleranza tipica del sistema immunitario; eliminazione delle cellule con DNA danneggiato, evitando così accumuli di cellule con mutazioni potenzialmente tossiche e pericolose per l’insorgenza dei tumori; infine, serve per l’eliminazione delle cellule tumorali da parte dei linfociti T citotossici, che rappresenta un importante meccanismo di difesa nel momento in cui il tumore diventa cancro.I segnali che attivano questi processi sono diversi tra loro: si può trattare di segnali recettoriali, si può trattare di segnali mediati da danni al DNA o mediati dai neo-antigeni tumorali di membrana. Anche nei processi di risoluzione del processo infiammatorio, l’apoptosi e la fagocitosi delle cellule apoptotiche svolgono un ruolo fondamentale.