Funzione biologica della necrosi

La necrosi è un evento accidentale, subìto in maniera passiva dalle cellule; è determinato da insulti che interessano gruppi più o meno estesi di cellule; è causata da traumi, dall’esposizione a sostanze tossiche e velenose, ad anossia o ischemia.Generalmente, la lisi cellulare determina forti fenomeni infiammatori e, potenzialmente, reazioni autoimmuni.L’apoptosi, invece, è un evento programmato, è realizzato attivamente dalle cellule in condizioni fisiologiche; interessa cellule singole, poiché il programma genetico viene attivato in maniera cellulo-autonoma; di norma, viene realizzata anche e soprattutto in condizioni fisiologiche; la frammentazione della cellula e le modifiche di superficie favoriscono la fagocitosi e prevengono i processi infiammatori che caratterizzano la necrosi.La necrosi è un processo ATP-indipendente; deriva dalla perdita dell’omeostasi del calcio, dunque con attivazione degli enzimi litici che procurano danni estesi alle membrane cellulari (in primis alla membrana plasmatica), che portano a degradazioni casuali del DNA e al danno mitocondriale; si ha la fuoriuscita degli enzimi lisosomiali (auto-degradazione del materiale cellulare); si verifica una immuno-stimolazione e la proliferazione cellulare, infiammazione e riparo dei tessuti.L’apoptosi è un processo ATP-dipendente, che mantiene la membrana plasmatica integra; risulta caratterizzata da una degradazione non casuale del DNA (quindi in qualche maniera ordinata); non è associata a immunosoppressione e risulta caratterizzata da eliminazione delle cellule apoptotiche attraverso un processo attivo che richiede la fagocitosi dei cosiddetti apoptotic bodies, nonché i corpi cellulari in cui la cellula si smonta (pezzo per pezzo), evitando così di esporre citoplasma all’esterno.