Funzione dell’apoptosi nel cancro

Quando sovviene un cancro vi sono due meccanismi che agiscono in modo sinergico: mutazioni geniche che regolano l’apoptosi in risposta al danno al DNA oppure attraverso la soppressione dell’immuno-sorveglianza, che rende difficile l’eliminazione delle cellule tumorali da parte delle cellule T citotossiche.Questo avviene anche attraverso l’esposizione dei cosiddetti inibitori del check point. Poi abbiamo l’atuoimmunità: se vi è un difetto nell’eliminazione dei linfoiciti T auto-reattivi, si innescano reazioni auto-immuni.L’apoptosi presenta alcune caratteristiche essenziali e quanto mai peculiari:- addensamento del citoplasma con condensazione marginale della cromatina;- Frammentazione del nucleo e formazione di estroflessioni citoplasmatiche;- formazione di corpi apoptotici che impediscono la fuoriuscita di materiale citoplasmatico pro-infiammatorio all’esterno;- fagocitosi da parte delle cellule adiacenti dello stesso tessuto o fagocitosi da parte dei macrofagiL’apoptosi è un processo geneticamente determinato, quindi un processo attivo, che avviene attraverso due meccanismi principali:- una via estrinseca che passa attraverso dei recettori cosiddetti “di morte” (attivata da ligandi quali TNF e FAS);- una via endogena attivata attraverso danni al DNA, stress ossidativo e la presenza di tossine che colpiscono il mitocondrio.