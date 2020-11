Formazione della cartilagine di coniugazione

Un aspetto chiave dell’ossificazione endocondrale, e in special modo delle ossa lunghe, è che mentre l’osso avanza dal centro della diafisi verso le estremità, la cartilagine continua a crescere soprattutto lungo l’asse principale dell’osso e questo per diversi anni dopo la nascita. In un certo senso durante tutto lo sviluppo del corpo si instaura una sorta di inseguimento: la cartilagine calcificata induce l’osso a crescere, ma sfugge alla completa sostituzione crescendo a sua volta.