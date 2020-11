Epitelio pluristratificato e strato corneo

L’epidermide presenta un epitelio pluristratificato che presenta uno strato ulteriore, lo strato corneo, costituito da cellule non più vitali. Esistono due tipi di epidermide:o epidermide sottile;o epidermide spessa, localizzata sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi per sostenere le sollecitazioni meccaniche.La differenza tra i due è principalmente dovuta allo spessore dello strato corneo. Guardando l’immagine di destra da sinistra verso destra, notiamo che l’epidermide è poggiata su uno strato connettivo chiamato derma. Come nell’epitelio precedente, se ci si avvicina al margine tra connettivo ed epitelio, la prima cosa che si incontra è la lamina basale. Facilmente riconoscibile, proseguendo verso destra, è lo strato basale, costituito da cellule che sono relativamente piccole a causa della scarsa quantità di citoplasma, che hanno nuclei ravvicinati fra di loro e che nell’insieme si presentano come uno strato di tessuto che appare fortemente basofilo rispetto a quelli circostanti. Continuando nella stessa direzione, viene indicato dal fumetto lo strato spinoso, anche se non risulta ben definito, in quanto può avere un numero variabile di strati cellulari, che dipende sia dalla zona di epidermide, sia dalla particolare conformazione delle papille dermiche.