Canali di Volkmann

Come fanno i vasi sanguigni, le fibre nervose e i vasi linfatici ad arrivare al canale centrale nonostante la presenza tutto intorno di osso? La spiegazione risiede nell’esistenza di un sistema di canali approssimativamente perpendicolari a quelli haversiani, questi sono detti canali di Volkmann e hanno un contenuto simile a quello dei canali centrali.Essi creano una sorta di rete tridimensionale in grado di raggiungere tutte le parti dell’osso. Le comunicazioni con il resto del corpo avvengono grazie a questi speciali canali trasversali (di Volkmann), anche detti canali perforanti, perché sono quei canali che, a partire dal periostio, raggiungono gli osteoni più vicini alla superficie dell’intero osso. C’è poi un ulteriore sistema lamellare che si osserva lungo le superfici dell’intero osso: se osserviamo la matrice a distanza ravvicinata di una sezione trasversale della diafisi di un osso lungo, vediamo un certo numero di lamelle parallele alla superficie corticale, che siestendono per l’intera circonferenza dell’osso: queste sono dette lamelle circonferenziali esterne. Ma considerando la forma allungata degli osteoni e quella tutto sommato irregolare delle trabecole, è facile intuire che questo osteone non può essere completo e piuttosto può essere descritto come un pezzo o un frammento di osteone.