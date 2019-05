WWW

World wide web e internet sono due cose diverse.World wide web è un'insieme di documenti che sono collegati tra di loro, seguendo i collegamenti iper testuali o link in inglese. Per poter navigare tra i documenti ho bisogno di un programma che si chiama "browser". Browser vuol dire sfogliare in inglese. Permette di sfogliare i documenti che sono sul web. Il link serve per andare a recuperare esattamente quel documento lì. Il web si può vedere da un punto di vista logico, vede l'utente, è insieme di documenti che sono collegati tra di loro, si chiama ipertesto. Se lo guardiamo a livello di come viene realizzato questo servizio, scopro che il web è fatto da una grandissimo numero di file, che corrisponde ai documenti visualizzati, per poter accedere a questi file devo avere un browser e una connessione internet. Server web, su di essi sono memorizzati tanti file che appartengono ad alcuni siti web. Questi computer sono sempre accesi per visualizzare i file che sono presenti quando si vuole. Se abbiamo un computer con un browser e una connessione a internet possiamo accedere a quelle pagine anche dall'altra parte del mondo. Il computer chiede al server web di visualizzare la pagina che stiamo chiedendo. Il browser ci fa vedere il documento. Dispositivo si deve collegare a internet perchè computer e server web possono essere da qualsiasi parte del mondo. Ci deve essere un modo per cui questi due computer possono comunicare tra loro, questo viene garantito da internet, permette di visualizzare file su un computer che all'inizio non ce l'aveva. Il servizio che si utilizza è avere questo grande ipertesto, affinché questo sia realizzabile abbiamo bisogno dei collegamenti tra i computer, un programma che sappia cosa fare quando vogliamo utilizzare questo servizio.