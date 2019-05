Differenza internet e web

Www e internet sono uno funzionale all'altro perché senza internet il web non può esistere, ma non sono la stessa cosa. Internet dà la possibilità di realizzare il servizio che è il web. Internet permette la comunicazione tra i computer. Internet permette la realizzazione del web ma anche altri servizi come whatapps. Possibilità di comunicare tra i computer ha permesso della nascita di vari strumenti. I computer possono comunicare solo se hanno una connessione, come solo i treni che hanno i binari si possono muovere. I telefono possono comunicare tra di loro anche grazie whatapps. Il web è un servizio offerto da internet.Nessuno sa veramente quanto è grande il web, ci sono soltanto delle stime. Nessuno sa quante siano le pagine sul web. I motori di ricerca devono cercare di raccogliere le informazioni più possibile, per poi rispondere alle domande. Si fa una stima delle pagine web andando a vedere quante pagine sono cercate e sono conosciute dai motori di ricerca. Oltre al web che possiamo vedere c'è il deep web o web profondo, ovvero quello a cui si fa fatica ad accedere per motivi diversi. Una stima del 2000 dice che il deep web è circa 500 volte il web di superficie. La stima è molto difficile. Il motore di ricerca non può entrare nelle pagine personali, esempio il proprio account in un sito web. Nessuno da fuori può sapere quante sono le pagine. Poi ci sono anche coloro che non si voglio farsi vedere. Nessuno sa esattamente quanto sia grande il web. Quando le cose diventano molto grandi è necessario un qualcosa che aiuti la ricerca. Il web è diventato così grande a causa dell'introduzione di Google.