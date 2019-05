Organizzazione del web, siti e pagine

Nel web le pagine sono raccolte in siti, un sito è un insieme di pagine che sono coerenti tra di loro sotto tanti punti di vista. Vi è un autore che crea il sito, ciò implica che vi sia una coerenza dell'argomento, filo conduttore su quelli che sono i contenuti. Le pagine dei siti di solito hanno la stessa grafica, impostazione e colori sono gli stessi, importanti perché chi legge sa che è ancora lì, su quel sito. Il destinatario è colui che si pensa che sia l'utenza, che leggono quello che c'è scritto. Non esclude che ci possono essere delle eccezioni. La collocazione fisica, tutte le pagine di un sito stanno su un unico server web (normalmente). Anche che le pagine abbiano un unico indirizzo web. Un sito web tradizionalmente ha una home page, una delle tante pagine a cui si accede che è il punto d'ingresso al sito. In qualche modo deve riuscire a far capire se riuscirà a trovare le informazioni che gli interessano, è come un biglietto da visita perché è la prima cosa che vede un utente. La homepage non è sempre la stessa.Ci sono casi in cui vi sono delle pagine statiche, non vuol dire che non può mai essere mai cambiata, può essere modificata però sè quella pagina è un file salvato su qualche server e c'è il link allora è statica, perché viene salvata e sta lì per essere vista. È un file salvata su un file server web. Statica vuol dire che c'è un file. Che aggiorno quando c'è bisogno. Oltre alle pagine statiche ci sono le pagine dinamiche, non vuol dire che cambia in continuazione, dinamica perché c'è e non c'è, compare e scompare. Alcuni casi non ha senso salvare un file e aspettare che qualcuno lo guardi. Esempio trenitalia, ricerca della tabella degli orari, ci viene fuori la data,ora e tratta da quello che abbiamo chiesto noi. Quella pagina li prima non c'era, ma ê stata creata in base alle nostre ricerche. Sito di trenitalia mette in moto procedura che ha già un