La tensione meccanica

(sigma;tau)La sigma viene anche detta normale, la tau viene anche detta tangenziale.L’unità di misura è il Pascal, 1 Pascal equivale a 1 Newton su metro quadrato.La sigma è una grandezza vettoriale, quindi agisce solo per un verso.Es: Si consideri una barra di diametro 10 millimetri che sostiene una massa di 1000 chilogrammi. Il materiale della barra è Fe 420. La barra si rompe?Per risolvere questo esercizio dobbiamo tenere conto dell’equazione di equilibrio o stabilità. Quindi bisogna domandarsi se sigma è minore o uguale di sigma max.Ci si calcola la forza facendo massa per 9.81, cioè 1000*9.81 = 9810 Newton.Troviamo l’area facendo pigreco per il diametro al quadrato diviso 4. Il diametro da 10 millimetri lo passiamo a 0.01 metri, Quindi verrà 3.14 per 0.01 alla seconda diviso 4 che dà il risultato di 7.85 per 10 alla -5 metri quadrati.Ora possiamo trovare sigma facendo forza diviso l’area, quindi verrà 9810 per 7.85 per 10 alla -5 che dà il risultato di 1249 per 10 alla 5 Pascal, cioè 125 Mega Pascal.In questo caso sigma che è 125 è minore di sigma max che è 420, quindi il pezzo non si rompe.Inoltre esiste anche il grado di sicurezza che è un indice che indica quanto vado a sottostimare le caratteristiche del materiale per garantire un margine.