Metallurgia delle polveri

Ciclo produttivo

Attraverso questi processi che lavorano polveri metalliche e non, si producono pezzi di dimensioni e tolleranze definite. Processo additivo, formano pezzi finiti o quasi passando più polveri saldabili insieme.• Preparazione delle polveri mediante modi meccanici: frantumazione meccanica, automatizzazione di un getto di metallo fuso con un gas o metodi chimici.• Miscelazione delle polveri in base agli scopi. Il materiale ultimo viene progettato. Vengono introdotti anche elementi non metallici e lubrificanti con la capacità di ridurre l’attrito.• Pressatura: le polveri vengono compresse a freddo in appositi stampi dandone la forma quasi definitiva. Con questa viene prodotta la densità voluta. Fissiamo in questa fase la porosità che è inversamente proporzionale alla densità.Sinterizzazione: I pezzi pressati vengono riscaldati ad una temperatura inferiore a quella di fusione. Ottengo le microsaldature che uniscono le polveri.Viene ridotta la porosità tramite la ripressatura.Per ottenere la geometria voluta spesso sono necessarie lavorazioni meccaniche tradizionali.Infiltrazione: I pori e le cavità tra le polveri vengono riempite con non metalli così da produrre le prestazioni richieste.Estrusione: Il materiale viene spinto attraverso un foro opportunamente sagomato, quasi ma circolare.Fucinatura: Il materiale viene deformato a caldo tra due elementi che non hanno una forma definita.Stampaggio: Deformazione di un pezzo in cui il materiale va ad occupare tutte le parti di un oggetto cavo creato ad arte detto stampoTEMPERATURA DI LAVORAZIONE: A caldo quando è temperatura di cristallizzazione. La deformazione a freddo produce materiale incrudito.