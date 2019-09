Il diodo led ed i circuiti in serie e parallelo

Il diodo led

Led = (light emmitting diode)Componenti elettrici polarizzati: sono quei componenti elettrici che devono essere collegati in un modo preciso per poter funzionare. (diodo)Componenti elettrici non polarizzati: sono quei componenti elettrici che possono essere collegati in entrambi i modi per poter funzionare. (resistenze)Il simbolo del diodo è una freccia e sta ad indicare che all’interno del componente la corrente può circolare solo nel verso indicato dal simbolo stesso.A (anodo) filo da dove gli elettroni possono passareK (catodo) filo da dove la corrente può uscireIl catodo si riconosce perché si trova nella parte in cui il diodo non è tondo, al contrario l’anodo si troverà dalla parte opposta. Il diodo è un componente passivo, quindi per poter funzionare deve essere alimentato.Collegamento in serie e parallelo:Tuti i componenti che si interfacciano verso l’esterno con solo sue collegamenti (vedi resistenze) si chiamano componenti bipolari e possono essere collegati o in serie o in parallelo.Circuito in serie:Due o più resistori sono connessi in serie quando sono attraversati dalla stessa corrente.Circuito in parallelo:Due o più resistori sono connessi in parallelo quando sono sottoposti alla stessa tensione.