Un’immagine che fa parte della vostra esperienza passata, presente o immaginaria (anche i sogni) e che vi ha impressionato proprio perché vi pone delle domande: Perché l’ho pensata? Perché Mi fa paura? Perché mi piace? Cosa ci trovo di divertente? Perché l’ho scelta tra tanti ricordi? Che significato ha?Ecco, se questa immagine vi pone delle domande potrebbe essere l’immagine cinematografica che ha in sé la forza creativa di potervi generare una storia.Un giovane, forse perché ossessionato dalla triste angoscia in cui viviamo quotidianamente, una notte sogna di rivivere l’incubo che attanaglia tutti in questo periodo. Segregato perennemente in casa, senza più la possibilità di potersi muovere liberamente, costretto a una difficile convivenza con chi gli sta accanto e con la paura del contagio e della malattia. Questo sogno lo perseguita per gran parte della notte. Però in cor suo s’immagina che questo brutto sogno, come d’altronde è già successo in passato, svanirà alle prime luci dell’alba con il risveglio, dove potrà tornare alla tranquilla monotonia della sua vita quotidiana. Questa volta purtroppo non andrà cosi. Se ne accorge subito inconsciamente dal fatto che viene risvegliato bruscamente dal suono lacerante di una sirena di una ambulanza che sfreccia veloce nella via sotto casa. Nel suo animo pensa ancora che si tratti di una semplice coincidenza, in fin dei conti le ambulanze si muovevano anche prima della pandemia. Nonostante questo però le sue certezze cominciano piano piano ad incrinarsi. E se non fosse vero tutto questo? E se quello che ha sognato non fosse un semplice sogno ma un funesto presagio? Nel doloroso dubbio che attanaglia la sua mente confusa vorrebbe semplicemente rigirarsi nel letto e riprendere il sonno. Ma evidentemente non è più possibile, dovrà farsi coraggio ed affrontare la realtà per quanto dura possa essere.