Commento del film – “Alla luce del sole”

Il filmè un film che parla di mafia; è ambientato a Brancaccio, un piccolo quartiere di Palermo, ed è tratto dalla storia vera diera il sacerdote della parrocchia, e molto presto si accorse che molti bambini di quella zona avevano dei genitori mafiosi e anche i bambini erano coinvolti nella malavita., quindi, cercò di cambiare questa situazione dicendo a tutti i ragazzi di iniziare ad andare a scuola, di frequentare la parrocchia e di non rubare.Ai ragazzini piaceva molto andare in parrocchia; mentre, al contrario, i genitori mafiosi non gradivano gli insegnamenti di questo sacerdote.Però,, mandò dei messaggi espliciti ai mafiosi palermitani, facendo dei discorsi sulla piazzetta del paese, anche se poi non veniva ascoltato da nessuno.Il sacerdote, capì di essere in pericolo, dopo aver ricevuto dei messaggi intimidatori.Infatti il, il giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, fu ucciso da alcuni mafiosi che lo avevano seguito con una macchina.Il film si conclude con il funerale di, dove erano presenti tutti i bambini della parrocchia, che lasciavano sulla sua bara un piccolo pensierino per il sacerdote.