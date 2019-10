Cinema audio e video

Cinema/montaggio audio video

Comunicazione

Spiegazioni ruoli e compiti

Emittente Destinatario (devono conoscere la stessa lingua)In cinema = Autore SpettatoreIl linguaggio audiovisivo è un insane di linguaggi ha figure professionali capaci di collaborare tra di loro..Case di produzione= manda i soldi per creare il film.- LinguaggiRipresaIlluminazioneAmbientazioneCaratterizzazioneCorpoMontaggioSuonoMusicaGraficaOperatore, assistente operatore e aiuto operatoreDirettore della fotografia (illuminazione ecc..)Scenografi/attrezzisti (costruiscono la scena)Truccatori e acconciatori (trucco, vestii, mode, ecc..)Attori (recitazione, movimenti, gesti, mimica e linguaggi del corpo)Montatore ( visiona e seleziona il materiale e lo elabora)Tecnico del suonoCompositori, musicisti e addettiGrafici (Creazione locandine, creazioni titoli ecc..)Il regista lavora quasi sempre con il direttore della fotografia e con il montatore.La potenza del linguaggio audiovisivo è fortissima da quanto è nato il cinema per la sua immensa capacità di immergersi in un mondo altro.Le regole del linguaggio audiovisivo.C’è una grammatica del linguaggio audiovisivo.-Opere commerciali e opere autoriali: le prime hanno l’obbiettivo di conquistare largo pubblico per ottenere grande profitto. Le seconde grazie al nome del regista, dell’autore o di un attore in particolare si fanno riconoscere da un pubblico potenziale.-Comunicazione narrativa e non: la narrativa si riferisce sempre ad esempi concreti e a personaggi precisi. La non narrativa si esprime attraverso categorie, astrazioni, simboli, elenchi e descrizioni.-Narrazione: forma di comunicazione. Messaggio è costituito da un insieme di eventi concatenati tra loro e correlati ad uno o più personaggi.-Evoluzione della narrazione: Piccola narrazione: parlare quotidiano, Grande narrazione: epica, favole, romanzo, canzone ecc…Evoluzione: racconto orale - favola - epica - canzone - il romanzo.-Tre nascite importanti: Si evolve meno è di proprietà dei singoli individui per cominciare ad essere controllata da pochi.Romanzo (1000 ca.)Fumetto e cinema (fine 1800)Radio e tv (1934, 1954)-La narrazione esiste perché: crea società più solide, trasmette valori di gruppo, trasmette abilità e conoscenze e svolge la funzione di divertire.-Processi mentali e narrazioni: il cinema agisce sul cervello dello spettatore attraverso: Processi istintuali, processi cognitivi, e processi affettivi.