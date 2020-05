Sole - Struttura e attività

Il Sole

struttura:

attività

Il Sole è un’ enorme sfera costituita da sostanze gassose, soprattutto idrogeno ed elio che produce un’ enorme quantità di energia attraverso la fusione termonucleare che avviene al suo interno.emette in un solo secondo più energia di quanta è stata consumata in tutta la storia dell’ umanitàla trasformazione dell’ idrogeno del nucleo in elio è in atto da 5 miliardi di anni e ce ne metterà altrettanti per esaurirsi, a quel punto il sole esploderà• nucleo: temperature così elevate (15.000.000°) che la materia è un gas di elettroni libero e di nuclei atomici. i nuclei (di idrogeno e elio) si muovono velocemente e tra loro avvengono violentissime collisioni che provocano fusioni nucleari che sprigionano energia termica• zona radiativa: l’ energia prodotta dal nucleo viene assorbita dagli atomi di gas, ma, essendo la temperatura minore, non avvengono reazioni nucleari e l’ energia viene trasmessa agli stati superiori che si riscaldano• zona convettiva: flussi di materia calda salgono dalla zona radiativa verso la superficie solare, poi si raffreddano e cadono in basso, poi si ripete il ciclo• fotosfera (superficie solare): ha una struttura a granuli costituita da masse di gas• cromosfera: involucro trasparente di gas che avvolge la fotosfera . è possibile osservarla durante le eclissi totali di sole• corona solare: involucro di gas ionizzati che si estende per migliaia di chilometri• macchie solari: aree meno calde e di conseguenza più scure. sono riunite in gruppi e hanno una vita di una settimana circa. dopo la comparsa diventano più numerose e grandi, poi si riducono e scompaiono, mentre iniziano a svilupparsi nuovi gruppi. il numero non è costante, ma passa da minimo a massimo con un’ alternanza ciclica di 11 anni• brillamenti/flares: violente emissioni di energia alle quali seguono potenti scariche elettriche e un intenso flusso di particelle atomiche. possono causare problemi alle telecomunicazioni terrestri• protuberanze (nella cromosfera): lingue luminose di gas che raggiungono i 20.000 – 40.000 km• vento solare: flusso di elettroni, protoni e nuclei di elio emessi dal sole che, in assenza si atmosfera, viaggiano ad una velocità elevatissima