Pianeti del Sistema solare (2)

Sistema Solare

Il sistema solare è un sistema planetario, ovvero un insieme di corpi celesti di narura non stellare come: pianeti, satelliti, comete, asteroidi, meteoriti e polvere interstellare che orbitano attorno a una stella.Questo sistema si trova nella galassia" Via Lattea" più precisamente situato nel braccio di Orione, orbitando attorno al centro galattico ad una distanza di 30 000 anni luce ad una velocità di 230 km/s.E' costituito dalla stella Sole, dai pianeti interni (Mercurio, Venere, Terra e Marte) con i rispettivi satelliti,tra l'orbita di Marte e Giove troviamo la fascia principale di asteroidi che comprende anche un pianeta nano chiamato Cerere, i pianeti esterni (Giove, Saturno, Urano e Nettuno) anche essi con i rispettivi satelliti, da altri 4 pianeti nani tra cui Plutone e infine da una fascia di asteroidi ghiacciati, chiamata fascia di Kuiper che si estende dall'orbita di Nettuno fino allo spazio interstellare.Il sole costituisce il 99% della massa del sistema solare, il resto va ai pianeti e corpi minori. I pianeti interni si chiamano cosi perché si trovano nella regione più vicina al sole, composti per lo più di metalli e da un nucleo roccioso. Ognuno di questi pianeti ha le proprie caratteristiche con diverse composizioni atmosferiche, temperatura, ecc...Per esempio Mercurio è il più vicino al sole e ha una temperatura di circa 430 C, Venere è il più caldo pianeta del sistema solare con 470 C e Marte possiede il più grande vulcano esistente sul sistema solare.I pianeti esterni invece, si trovano dopo la fascia principale degli asteroidi e sono totalmente differenti dai pianeti interni.Questi pianeti infatti sono nettamente più grandi dei pianeti interni, sono prevalentemente gassosi composti principalmente da idrogeno ed elio, possono avere un nucleo roccioso ma comunque non hanno una superficie rocciosa, hanno un gran numero di satelliti che orbitano attorno e infine un sistema ad anelli.Il pianeta più grande tra questi è Giove ma non solo tra questi, di fatti è il pianeta più grande del sistema solare.Impiegano parecchi anni per completare un orbita attorno al sole e la temperatura di questi pianeti vanno dai -180 C ai - 220 C.Dopo l' orbita di Nettuno, troviamo pianeti nani tra cui il primo è Plutone, ex 9 pianeta del sistema solare poichè nel 2006 è stato classificato come pianeta nano.Questi pianeti sono molto distanti dal sole, infatti impiegano più di 200 anni a completare un orbita, sono prevalentemente rocciosi ghiacciati e di piccole dimensioni.Altri pianeti nani sono: Eris, Haumea e Makemake.Infine, dall'orbita di Nettuno fino ai confini del sistema solare che porta poi allo spazio interstellare, troviamo la Nube di Oort che è un insieme di asteroidi, meteoriti ghiacciati che comprende anche comete.