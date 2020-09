Allenamento astronauti

L’allenamento degli astronauti

Curiosità

Quando si viene scelti per fare l’astronauta è un momento molto emozionante, un sogno che diventa realtà. Per diventare un buon astronauta è necessario fare un percorso di addestramento almeno di due anni. Si deve imparare a vivere in condizioni differenti rispetto al normale e soprattutto riuscire ad avere sangue freddo per gestire le situazioni di emergenza in modo tale da riuscire a stare dai 4 ai 6 mesi in luoghi impervi.Per questo motivo è necessario un allenamento fisico adeguato.Il corpo umano è abituato a vivere in una gravità diversa da quella dello spazio. Per questo motivo, quando si arriva in un posto in cui non c’è gravità, il corpo è soggetto a diversi stimoli e quindi anche le funzioni vitali devono adattarsi. Il cuore ad esempio, deve riuscire ad adattarsi al cambiamento di gravità.Il luogo in cui vengono formati gli astronauti è l’European Astronaut Centre a Colonia. Qui ogni astronauta viene formato per poi andare in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. In questo luogo, i futuri astronauti vengono preparati per resistere alla microgravità, per riuscire ad adattare il loro corpo a tutti i cambiamenti che avvengono quando si arriva nello spazio.Ci sono team di scienziati che hanno il compito di valutare le abilità fisiche necessarie per un viaggio in orbita e riescono a progettare esercizi utili da sottoporre agli astronauti per riprodurre al meglio ciò che li aspetta. Spesso sono esercizi intuitivi come ad esempio la corsa riesce a rinforzare le capacità cardiovascolari. Ma bisogna cercare di essere pronti ad ogni cambiamento.E’ necessario saper sviluppare l’equilibrio e la coordinazione, le quali sono basilari per riuscire a far delle “passeggiate” nello spazio per fare ricerche e sistemare eventualmente le macchine. Tra gli esercizi che bisogna fare in coppia, ritroviamo quello in cui bisogna sedersi sopra una palla e bisogna stare in equilibrio uno di fronte l’altro, senza toccare il pavimento e nel frattempo lanciare delle palline che hanno dimensioni e forme differenti. E’ un esercizio molto importante perché riesce ad allenare differenti parti del corpo come gli addominali ma anche la struttura, la coordinazione e lo sforzo. Tutto ciò riesce a compiere movimenti completi contemporaneamente e a coordinare al meglio il tutto. Ma c’è anche un’altra attività che viene svolta come l’arrampicata sulla parete o sulla roccia, necessaria per le future passeggiate spaziali, che permettono di sviluppare il tronco, le dite e altri parte del corpo.Successivamente, quando gli astronauti arrivano in orbita, l’allenamento è diverso. Non c’è microgravità e quindi tutti i tipi di esercizi diventano quasi insensati. Per risolvere questo problema, sono stati creati dei macchinari che riescono a funzionare in assenza di gravità come la cyclette ma è importante che la persona sia legata. Oppure è stato inventato il tapis roulant con alcuni cavi che legano la persona in modo tale che non “voli” e così riesce ad usare l’attrezzo.Inoltre è stato creato un macchinario chiamato ARED Advanced Resistive Exercise Device, formato da cilindri con pistoni che simulano l’allenamento con i pesi, in modo tale da far allenare gli astronauti. Questo tipo di tecnologia è stata riadattata da Technogym per lo sviluppo del Biocircuit, che serve agli astronauti per allenarsi in base alle loro esigenze.Quindi quali sono gli allenamenti dell’astronauta? Ricordiamo:• Pilates Full Teaser che riesce a rinforzare il busto. Bisogna sdraiarsi a pancia in su tenendo le gambe alzate a 45° e cercando di toccare la punta dei piedi con le mani. Tutto ciò serve per regolare l’equilibrio ma anche per allenare gli addominali.• Kettlebell, che viene molto utilizzato. Consiste nell’oscillazione di un kettlebell che sta in mezzo ale gambe e bisogna alzarlo fino al torace sostenendolo con tutte e due le mani. E’ fondamentale per rafforzare la densità ossea e tutto il corpo.