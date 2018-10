Padre Pino Puglisi

Padre Pino Puglisi nasce il 15 settembre del 1937, a Palermo, da una famiglia modesta.La sua vita spirituale ha inizio quando aveva 16 anni, dove entra nel seminario palermitano, da cui uscirà prete nel 1960.Nel 1970 viene nominato parroco a Godrano, un paesino della provincia palermitana che in quegli anni è coinvolto in una lotta tra 2 famiglie mafiose. Grazie all'opera di evangelizzazione Padre Puglisi riesce a far ritornare la pace nelle 2 famiglie. Nel 1990 invece viene nominato parroco a S.Gaetano,ma è controllatto dalla criminalità organizzata attraverso i fratelli Gaviano, cioè i capi-mafia legati alla famiglia del boss Leoluca Bagarella.Da questo momento inizia la lotta antimafia di Pino Puglisi. Il suo obbiettivo però, non è quello di portare sulla strada del bene i mafiosi, ma quello di evitare che la percorrano i bambini che vivono per strada e considerano questi soggetti come degli idoli. Grazie a metodi non violenti e attraverso giochi e attività, fa capire ai ragazzi, molti dei quali ha salvato dalla criminalità, che il rispetto e la fiducia degli altri si possono ottenere anche senza essere dei delinquenti, utilizzando solo i propri valori e le proprie idee. Il fatto che lui togliesse dal vortice della criminalità i giovani non andava giù ai boss, che lo consideravano come un ostacolo. Così decisero di ucciderlo, perchè gli stava solo d'intralcio, e lo preavvisarono con delle minacce di morte, anche se Don Pino non ne parlò mai con nessuno.Il 15 settembre del 1993, proprio il giorno del suo 56° compleanno, viene ucciso dalla mafia, davanti al portone di casa sua. Don Pino Puglisi era a bordo della sua FiatUno e una volta sceso qualcuno lo chiamò, e mentre si voltò, qualcun altro lo colpì con uno o più colpi alla nuca. Anche lui come molti altri fece tantissimo bene, ma i suoi nemici lo hanno ucciso.Padre Pino Puglisi è ricordato tutti gli anni il 21 marzo per la giornata della Memoria e dell'Impegno di Liberia, una rete di associazioni contro le mafie.