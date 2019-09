Ebraismo - Aspetti e caratteristiche

Ebraismo

La diffusione dell'ebraismo nel mondo

Il Testo Sacro

Chi è il loro Dio?

Mosè e i profeti

I simboli religiosi

La stella di Davide

Candelabro a sette braccia

Il termine "ebraismo" deriva dal greco hebraismos.E' una religione monoteista,cioè che crede in un unico Dio,che loro chiamano Javhè. Si sviluppò circa 4000 anni fa durante la storia antica.Insieme all'islamismo e a tutto il cristianesimo,L'ebraismo è definito una religione abramitica, perchè Abramo rappresenta un comune patriarca.Una caratteristica dell'ebraismo è l'idea di un forte legame con Dio. L'ebraismo rappresenta il reciproco impegno e la benevolenza di Dio.L'ebraismo è diffuso in più di cento Paesi nel mondo, soprattutto in Israele. Le comunità ebraiche si trovano nella maggior parte negli Stati Uniti e in Europa, dove il paese con il maggior numero di ebrei è la Francia. In Italia ci sono circa 45.000 Ebrei.Il testo sacro, ma non l'unico, è la Torah, scritta in ebraico e significa “insegnamento". La Torah contiene la descrizione della storia della Creazione fino all'arrivo degli ebrei nella terra promessa.Nell'Ebraismo Javhè è visto come colui che regna e che si trova nel più alto dei Cieli pur regnando in Terra. I maestri ebrei insegnano che Dio ha creato il mondo per avere un luogo Basso dove abitare.Secondo la tradizione rabbinica, Mosè è considerato il profeta più grande. A Mosè è stata affidata da Dio la torah e a lui è stato affidato il compito di guidare il popolo ebraico nel deserto per raggiungere la Terra Promessa. Solo a un uomo di così alte virtù poteva essere affidato un compito così grande. Naturalmente anche gli altri profeti svolgono una funzione importante che richiamano all'essenzialità e all'ultimo scopo della Torah.Come nelle altre religioni, anche l'ebraismo ha dei simboli religiosi.E' una stella a sei punte presente anche sulla bandiera d'Israele.Ne esisteva soltanto uno d'oro puro e si trovava nel tempio di Gerusalemme. In quasi tutte le case ne è presente una riproduzione. Quando non esisteva il tempio veniva acceso un lume ogni giorno; la settimana partiva dalla domenica e arrivava fino al sabato.