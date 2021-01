Video appunto: Confucianesimo

Il confucianesimo

Il confucianesimo oggi

Il fondatore di questa dottrina fu Confucio (551 a.C. - 479 a.C.). Confucio proveniva da una famiglia nobile decaduta, e ricoprì vari incarichi a corte nello stato di Lu.Confucio fu soprattutto un educatore, non intese creare una nuova filosofia, e infatti la sua dottrina e il suo insegnamento non furono sistematici ma si espressero in forma aforistica e dialogica.Era convinto che l'esempio della virtù del passato fosse l'unica ricetta contro la crisi del tempo moderno.L'educazione occupa un ruolo centrale nella vita dell'uomo, che consiste principalmente in una assoluta integrità morale e nel rispetto degli anziani e di coloro che occupano una posizione superiore nella gerarchia sociale.L'imperatore riveste un ruolo politico e sacrale, è colui che governa l'impero per volere del cielo (tian ming) dal quale è stato prescelto, ed è il massimo sacerdote che celebra i sacrifici agli antenati regali.Nel corso dei secoli il confucianesimo ha finito con l'indicare una visione del mondo caratterizzata da conformismo culturale politico e morale, assumendo, in alcuni casi, le caratteristiche di rigida ortodossia.

L'intero sistema culturale confuciano, basato su testi canonici (i cosiddetti Classici), finì con l'esercitare una profonda influenza anche sulla formazione del carattere dei cinesi.

I testi confuciani sono poco studiati nelle scuole però è possibile osservare una tendenza diffusa a conformarsi alla tradizione e ad una visione condivisa da tutti in ogni momento e aspetto della via sociale piuttosto che ad esaltare l'originalità e la creatività individuale perché queste sono viste come fattori che possono minare l'ordine e la gerarchia esistente.