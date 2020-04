Pascal - caratteristiche in Francese

Pascal

- philosophe- Janséniste (= vision de l’homme négative, pas de décision, pas de possibilité d’être sauvé si il n’y a pas la grâce de Dieu, pas de passion, indifférence vers la vie)- Style : simple, sobre, efficace, pur- Mathématicien : il a inventé la première calculette mais aussi physicien : théorème de Pascal- Dieu est maître de ma vie, Dieu décide de ma vie- On a un destin personnel- Il y a une vie après la mort : il y croit parce qu’il a la foi- On est pas les chefs de notre existence, on est fragile, donc il faut profiter et aimer notre permanence sur la terre chaque jour comme si c’était le dernier- Peut-être qu’il pensait ça à cause de son grave accident (la calèche sur laquelle il était était tombé d’un bon et il a été bouleversé par ça mais sa sœur l’a aidé.Pour toute sa vie il a eu mal de tête et après sa mort, grâce a la autopsie on a découvert qu’il avait une maladie, donc il a été sauvé grâce aux prières et à la grâce.- la raison ne domine jamais l’imagination, tandis que l’imagination renverse souvent la raison- Ashetisme, ashé : c’était une façon de vivre qui permettait d’arriver à l’extase religieuse, on se détachait complètement de notre corps, comme ça on arrivait vers quelque chose de supérieure. Pascal aurait voulu arriver à ça mais en vivant dans la société c’était compliqué.- Ouvre : les pensées : une apologétique, défense de la religion chrétienne contre les sceptiques et les penseurs.