Bourgogne - Gastronomie

En Bourgogne, la gastronomie est très riche: les gougères tiède (une sorte de pâte à choux au fromage), les escargots à la bourguignonne, cuisinés au four avec de l’ail et du persil, l’andouillette du Morvan, la pochouse, à base de quatre poissons de fleuve, les volailles fermières de la Bresse, les cuisses de grenouilles ou le pavé charolais pour citer quelques mets, parmi tant d’autres.La région compte beaucoup de restaurants et chaque village possède son auberge, sans compter les petits établissements qui jalonnent le cours de la Saône et de ses affluents. Les bœufs élevés dans le plateau di Morvan ou les ovins des plaines autour de Dijon ou de la ville d’Auxerre fournissent de la viande délicieuse. La Bourgogne offre aussi un vaste choix de fromages : on en compte vingt-sept. Il y en au lait de vache, de brebis et de chèvre. A signaler que les moines cisterciens de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire détiennent le secret de fabrication de la boulette qui se distingue des nombreux fromages locaux. Mais quand on parle de Bourgogne, il est inévitable de penser au vin rouge des grands crus. Le vin de Bourgogne coûte cher et on le trouve dans toutes les caves de villages vignerons ainsi que dans les boutiques spécialisées des grandes villes.Il faut ajouter les bouteilles de cassis ou le crémant de Bourgogne, sec ou brut. Issus de la vigne ou des fruits d’une distillation ou d’une infusion, les digestifs terminent toujours un repas : ce sont les crèmes de fruits (framboise, cassis, mûres ou pêche de vigne). In ne faut pas oublier le marc de Bourgogne à déguster après le café dans une tasse encore chaude et sucré. Parmi les spécialités de la région il faut rappeler les moutardes. On en trouve dans toutes les épiceries et souvent même dans certains magasins de souvenirs. La plupart se trouvent difficilement hors de la région telles que la moutarde au pain d’épices, au cassis, la moutarde à l’ancienne, la moutarde de Dijon AOC, fabriquée avec des graines récoltées en Bourgogne. Le dessert traditionnel est constitué par la « belle dijonnaise », une poire avec la queue pochée dans un sirop vanillé et nappée dans une purée de framboise. On la déguste avec une glace à la vanille et des amandes grillées.