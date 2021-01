Video appunto: Te doy mis ojos

Te doy mis ojos

La película Te doy mis ojos es una película muy intensa. El tema princípal es la violencia sobre las mujeres, cuestión que no se puede desatender, dado que es considerada la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre quince y cuarenta y cuatro años. La película se centra en l deteriorada relación entre Pilar y Antonio; ellos tienen un niño, estan casados y viven en la ciudad de Toledo.Una noche Pilar decide irse con su hijo a casa de su hermana, con el objetivo de escaparse de su marido, que la maltrata. La de Pilar no es una vida fácil, porque aunque se dé cuenta de que no es posible tolerar la situación que está viviendo, al mismo tiempo ella quiere a su marido. Por su parte Antonio es un hombre problemático, no puede aceptar el hecho de que su mujer tenga un trabajo, sus amistades y que sea de alguna manera independiente. No obastante su problema Antonio se esfuerza en seguir una terapi; no solo habla con el psicólogo, sino que anota en un pequeño cuaderno todo lo que le pasa cuando la ira le domina. La historia termina con la protagonista que se arma de valor y cambia su vida: se aleja de un hombre que no representa al hombre que ella quería, sino un hombre que le está arruinando la vida. Este final deja a las personas con el mal sabor de boca porque se comprende que no hay posibilidades de cambio para Antonio, que se da cuenta de cuánto su situación es difícil. En la película se tratan temas como la dificultad de las mujeres de hablar del problema, las razones por la cuales el maltratador utiliza violencia sobre la mujer. Otra cuestión es si el problema del marido de Pilar se puede curar.La dificultad de hablar del problema nace porque l mayoría de las mujeres creen que todo se puede resolver con el pasar del tiempo, entonces prefieren no pedir ayuda a nadie porque esperan que los maridos cambien y que todo regrese a la normalidad.Según mi opinión esta pelícua está bien hecha; viéndola no ha sido difícil para mí entrar en la historia e identificarme con Pilar, la protagonista. Tratar este tema en mi opinión ha sido una elección valiente porque no es un argumento fácil y la mayoría de las personas podría considerarlo muy pesado. Yo en cambio estoy convencida de que es importante hablar del problema, porque la situación de las mujeres a lo largo de los años está empeorando cada vez más, dado que los casos de maltrato están aumentando de manera constante. Sería mejor encontrar una solución.