Fanciulli allo stadio di Umberto Saba

Fanciulli allo stadio: parafrasi

"Ai confini del campo una bandierasventola solitaria su un muretto.Su quello alzati, nei riposi, a garacari nomi lanciavano i fanciulli,ad uno ad uno, come frecce. Vivein me l’immagine lieta; a un ricordo.si sposa – a sera – dei miei giorni imberbi.Odiosi di tanto eran superbipassavano 1à sotto i calciatori.Tutto vedevano, e non quegli acerbi."Ai confini del campo di calcioDal muretto spunta e sventola, da sola, una bandiera.Su quel muretto i ragazzi, durante le pause, si alzano in piediE gareggiano nel fare il tifo, gridando i nomi dei propri amici,uno dopo l’altro, come frecce.Questa allegra immagine mi fa compagnia, e si accompagnaAi ricordi della mia gioventù, che rievoco ora che sono anziano.Ogni tanto sotto al muretto passavano, odiosi e arroganti,i calciatori,che vedevano tutto, ma ignoravano i ragazzini, per loro troppo piccoli.