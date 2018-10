Foscolo, Ugo - E tu ne’ carmi avrai perenne vita

Ugo Foscolo, E tu ne’ carmi avrai perenne vita

E tu ne’ carmi avrai perenne vita,sponda che Arno saluta in suo cammino,partendo la città che del latino nome accogliea finor l’ombra fuggita.

Già dal tuo ponte all’onda impaurita

il papale furore e il ghibellino

mescean gran sangue, ove oggi al pellegrino

del fero vate la magion s’addita.

Per me cara, felice, inclita riva

ove sovente i pie’ leggiadri mosse

colei che vera al portamento Diva

in me volgeva sue luci beate,



Parafrasi e commento

mentr’io sentia dai crin d’oro commossespirar ambrosia l’aure innamorate.Anche tu vivrai per sempre nel canto dei poeti, o sponda che l’Arno saluta nel suo corso, dividendo in due parti quella città che fino sa questi ultimi tempi accoglieva l’ombra fuggita dal nome latino [= Firenze accoglieva in sé l’ultima traccia della grandezza latina. Questi versi significano che della gloria latina, nella civiltà e nell’arte fiorentina, al tempo del Foscolo, era rimasta solo un’ombra,ormai perduta. Questa ombra, che era sembrata perduta, invece fu raccolta da Firenze e conservata durante i secoli del Rinascimento. Si delinea, in questi versi, il mito di Firenze, che Foscolo considera come una specie di patria ideale per le Grazie]Un tempo dal tuo ponte, il furore dei Guelfi e dei Ghibellini versava molto sangue nelle acque piene di timore [immagine della natura impaurita di fronte a tanta violenza degliuomini] là dove oggi si indica allo straniero la casa del fiero vate (= Vittorio Alfieri Ma per me sarai solo quella cara e felice e gloriosa [= inclita] riva dove spesso mosse i suoi piedi leggiadri colei [= vera dea del portamento per il modo di incedere. L’espressione è classicheggiante perché ricorda una simile espressione di Virgilio nell’Eneide quando descrive Venere] che rivolgeva i suoi occhi beati verso di me [= il poeta si riferisce ad Isabella Roncioni. Alcuni critici hanno avvicinato la donna alle immagini degli stilnovisti, come se si trattasse di una donna angelicata],mentre io sentivo le atmosfere innamorate, mosse dai suoi capelli d’oro che emanavano profumo di ambrosia [ nelle due terzina la donna amata subisce una trasformazione: essa si trasforma in dea, circondata da un’atmosfera che è tutta intrisa di bellezza e che diffonde intorno un profumo soave. L’ambrosia è il profumo degli dei e tale termine compare nella poesia fosco liana ogni qual volta si avverte una presenza divina]