Gian Battista Marino: Donna allo specchio

La donna allo specchio di Giovan Battista Marino

Amor, non dissi il ver, quando taloraebbi a dir che costei non era amante,e che ’l suo cor di rigido diamantepunto non avea mai tuo strale ancora.

Ecco, ma per mio peggio, or s’innamora

di se medesma al chiaro specchio avante;

e, fatta mia rival, quel bel sembiante,

ch’io solo amo ed adoro, ama ed adora.

Crudel donna e superba, a cui sol cale

nel lusinghiero adulator fallace

la tua propria ammirar forma mortale;

sappi che ’l bel, ch’or sí t’alletta e piace,

non men che ’l vetro, in cui si specchia, è frale,

né men che l’ombra sua, lieve e fugace.

Commento generale alla lirica

In questa celebre lirica di Giovan Battista Marino dal titolo “Donna allo specchio” viene descritta – in una giustapposizione tra quartine e terzine – una donna nell’atto di specchiarsi, la quale elogia la sua bellezza di cui è dunque compiaciuta; la donna si ritiene così bella da innamorarsi perfino di se stessa. E’ con la metafora del terzo verso che possiamo vedere come la donna viene vista da Marino: la durezza del cuore della donna viene paragonata al materiale di cui è fatto lo specchio che quest’ultima sta utilizzando per specchiarsi.



Questo concetto presente nella metafora del terzo verso viene ripreso anche successivamente negli ultimi due versi del componimento poetico. Lo specchio sarebbe costruito con del materiale fragile e la bellezza che riproduce è una bellezza fugace e allo stesso tempo effimera come anche l’immagine che sta riflettendo. Dell’oggetto che si specchia sembra quasi diventare un’ombra, perdendo la sua realtà e dunque la sua consistenza.