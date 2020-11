Umanesimo - Cambiamenti

Gli antichi: modelli di vita, di valori, di cultura:- La nuova concezione culturale era legata al recupero della letteratura latina e greca- Principi costitutivi: armonia, senso della misura, chiarezza, eleganza dello stile, verità di valore universaleLa Firenze di Lorenzo il Magnifico:- Nell’Italia del Quattrocento le corti signorili furono centro per la vita politica e culturale, soprattutto a Firenze con i Medici, grazie a Cosimo il Vecchio- Il principale esponente fu Lorenzo il Magnifico che dimostrò interesse per la letteratura in volgare, contribuendo allo sviluppo culturaleLe Accademie:- Oltre alle corti signorili, si svilupparono i centri di cultura chiamate Accademie, luogo di incontro tra intellettuali- Con tempo ebbero un’organizzazione più definita grazie al sostegno economico di principi o privati, nate all’interno di residenze nobiliariL’intellettuale cortigiano e l’intellettuale cittadino:- Intellettuali, artisti e architetti diventarono funzionari amministrativi, di diplomatici grazie ai principi mecenati contribuendo al prestigio delle corti- Ci fu una stretta collaborazione tra cultura e potere nella prima metà del Quattrocento, ma verso la metà del secolo l’intellettuale voleva allontanarsi dalla vita politica, per evitare diretto coinvolgimento- Un’altra figura era l’intellettuale impegnato in apparati politico-amministrativi della città, quindi alla cancelleria salirono umanisti come Salutati