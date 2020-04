Petrarca, Francesco - Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (4)

‘’Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono’’ di Francesco Petrarca

Parafrasi

Analisi

Voi che ascoltate in rime sparse il suonodi questi sospiri in cui io nutrivo il cuoree nel mio primo errore giovanilequand’ero in parte un altro uomo da quello che sono ora,dai vari stili in cui piango e ragionofra una speranza vana e doloro inutile,per chi ha sperimentato personalmente questo sentimento,spero di provare pietà nonché perdono.Ma ora vedo bene che per molto tempo fui per tutta la gentemotivo di dicerie, per cui spessoho vergogna di me stesso;e la vergogna è il frutto della mia illusione,e il pentirsi, e il conoscere chiaramenteche tutto ciò che il mondo rincorre è di breve durata.Il testo è rivolto al pubblico ed è formato da 2 quartine a rima incrociata e 2 terzine a rima incatenata. Petrarca parla di una delusione amorosa, e si rivolge a chi ha sperimentato questo suo stesso sentimento, perché sono gli unici che possono capirlo, e spera di ricevere pietà e perdono. Per questo sentimento egli prova una profonda vergogna, e riconosce che le passioni terrene sono un errore; anche se ne è ancora attratto.Al rigo v.1 con ‘’voi’’ intende chiamare all’attenzione il suo pubblico ideale.Questo testo è il sonetto di apertura del Canzoniere petrarchersco, ma è posto alla fine di quest'opera