Petrarca, Francesco – “Il Secretum”

Petrarca – “Il Secretum”

primo libro

problema dell’ansia

secondo libro

peccati capitali

terzo libro

due maggiori vincoli

amore per Laura

attaccamento alla gloria

Ilè la più importante delle opere in prosa di Petrarca, ed è scritto in latino. Il titolo originale era “Il segreto conflitto delle mie ansie” e preannunciava già una confessione da parte dell’autore, che riflette sulle proprie colpe e sui propri peccati. L’opera fu composta nel 1347, essa non era destinata alla pubblicazione, ma a una funzione personale di confessione e di diario autobiografico.Ilha la forma di un dialogo tra il poeta stesso e Sant’Agostino, svolto alla presenza della Verità; il dialogo si stende lungo l’arco di tre giorni ed è suddiviso in tre libri, con riferimento alla Trinità.Nelviene affrontato ilche affligge Francesco e ogni uomo, Agostino ne indica la causa nell’eccessivo attaccamento ai beni della terra, e lo invita ad ammettere che la sua infelicità non dipende da cause esterne ma da lui stesso, incapace di rivolgersi a Dio e ai suoi valori superiori.Nelil carattere di Francesco viene analizzato sulla base dei; Agostino dimostra al poeta che lui li ha tutti, tranne l’invidia. In particolare lo affiggono la superbia, la lussuria e soprattutto l’accidia, cioè la debolezza di volontà nell’impegno morale.NelAgostino indica iche ostacolano il riscatto morale di Francesco: l’che lo distoglie dal vero amore per Dio e l’che provoca in lui vanità e superbia.L’opera si conclude con la fiducia che un ulteriore approfondimento della conoscenza di sé consenta al poeta di essere pronto a una vera conversione.Ilsi può considerare un testo problematico e aperto; problematico per i problemi che affliggono Petrarca; ed è un libro aperto perché non da soluzioni ma stimola delle domanda e ci fa riflettere.