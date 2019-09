Petrarca, Francesco - Canzoniere, caratteri generali

Petrarca - Canzoniere

Il canzoniere è sicuramente l’opera da cui Petrarca pensava di ottenere meno fama. Puntava sull’Africa (poema epico sulle guerre puniche), sui Trionfi, ma non certo sul canzoniere. Si tratta di un insieme di poesie (366 componimenti) e sono soprattutto sonetti (due quartine e due terzine) (317). Abbiamo poi 29 canzoni, alcune ballate e qualche sestina.È un’opera che ha avuto continue revisioni. Noi abbiamo attestate 9 revisioni, 9 edizioni. A dimostrazione del fatto che egli non confidasse in quest’opera, sappiamo che lui le definiva “Nugae”, ossia bazzecole, cose di poco conto, termine che aveva già utilizzato Catullo. Il nome completo del canzoniere era in realtà “Francisci Petrarcae, laureatu poetae, rerum vulgarium fragmenta”, ovvero “frammenti di cose scritte in volgare del poeta laureato (perché aveva ottenuto l’alloro poetico) Francesco Petrarca”. Sono frammenti, cioè poesie brevi, cose di poco conto, tra l’altro scritte in volgare, considerato da Petrarca un linguaggio poco nobile, non all’altezza del latino, che aveva riservato per le opere ritenute più importanti, in cui sperava di ottenere più fama. Fin dall’antichità però non è mai stato usato il titolo completo, ma è sempre stato chiamato “Canzoniere”, “Rime” o “Rime sparse”. I critici inoltre ritengono che la parola “fragmenta ” del titolo alluda anche al carattere frammentato della narrazione. I singoli testi poetici infatti hanno un’autonomia poetica, sono indipendenti l’uno dall’altro, anche se Petrarca cerca di disporli in modo da ricostruire la sua weltanschauung (è la parola tedesca con cui i critici del 1800 indicano l’ideologia di un autore. Vuol dire letteralmente “visione del mondo”), cioè il suo modo di vedere la vita, la sua ideologia, la sua personalità, le sue concezioni morali, la sua psicologia. Nel complesso quindi queste poesie vanno a ricostruire la sua weltanschauung, ma sono componimenti indipendenti l’uno dall’altro. Possiamo leggerne uno qualsiasi e ha un suo significato proprio e compiuto.Il tema principale è l’amore per Laura e queste poesie ci presentano le varie fasi dell’amore per Laura e anche alcune vicende del tutto secondarie e minime. Ci viene presentato anche l’Amore, infelice per Laura, anche per la sua morte. Ci descrive la morte di Laura, la sua successiva disperazione e la rielaborazione del poeta di questo lutto. Anche qui c’è il rimando alla Vita Nuova. Il critico novecentesco Contini ha definito il Canzoniere come un Canzoniere d’amore. Le rime (poesie) si dividono in rime in vita e rime in morte di Laura, cioè scritte quando Laura è in vita o morta. Non è sempre facile al loro interno riconoscere la distinzione tra realtà e finzione, perché ci sono molti aspetti simbolici. Se a Beatrice veniva associato il numero 9 a Laura viene associato il 6. Petrarca dice di averla vista la prima volta il 6 Aprile del 1327 e che lei muore il 6 Aprile del 1348. Non sappiamo se è vero o se è la simbologia numerica, la finzione letteraria. I componimenti sono in tutto 366. L’idea era quella di metterne uno per ogni giorno dell’anno, ma (così come Dante nella Divina Commedia), per richiamare nuovamente il numero 6 aggiunge un sonetto con funzione proemiale.Altro elemento simbolico è il fatto che fa coincidere la data del suo innamoramento per Laura con il giorno della passione di Cristo, giorno che simboleggia la caduta dell’umanità, che si allontana dalla salvezza. L‘amore per Laura quindi rappresenta per lui la caduta, la colpa, l’allontanamento dalla salvezza. Anche qui quindi la finzione si sovrappone alla realtà.