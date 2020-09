Camillo Sbarbaro: Padre, se anche tu non fossi il mio

Analisi della poesia

Padre, se anche tu non fossi il mioPadre se anche fossi a me un estraneo,per te stesso egualmente t'amerei.Ché mi ricordo d'un mattin d'invernoChe la prima viola sull'oppostoMuro scopristi dalla tua finestraE ce ne desti la novella allegro.Poi la scala di legno tolta in spallaDi casa uscisti e l'appoggiasti al muro.Noi piccoli stavamo alla finestra.E di quell'altra volta mi ricordoChe la sorella mia piccola ancoraPer la casa inseguivi minacciando(la caparbia aveva fatto non so che).Ma raggiuntala che strillava forteDalla paura ti mancava il cuore:ché avevi visto te inseguir la tuapiccola figlia, e tutta spaventatatu vacillante l'attiravi al petto,e con carezze dentro le tue braccial'avviluppavi come per difenderlada quel cattivo che eri il tu di prima.Padre, se anche tu non fossi il mioPadre, se anche fossi a me un estraneo,fra tutti quanti gli uomini già tantopel tuo cuore fanciullo t'amerei.Si tratta di una poesia di tipo amoroso con un significato di profondo affetto da parte del poeta. L’afetto ed il legame che il poeta prova il caro padre è al di sopra di qualsiasi legame sanguigno. Emerge la nostalgia che ha nei suoi confronti dall’utilizzo di versi semplici e ricchi di significato. Tale poesia, per la sua semplicità ma grande contenuto emozionale, riesce ad entrare nell’anima e lasciare un segno indelebile. Infatti, l’insieme dei momenti legati all’infanzia che vengono raccontati tramite i versi, riescono ad evidenziare la figura di un uomo colmo di bontà d’animo. Era un padre affettuoso e sensibile soprattutto quando non riesce a dare una punizione alla figlia dopo aver commesso una monelleria.La struttura della lirica ricorda un vero e proprio colloquio tra padre e figlio, in cui emergono versi sinceri e ricchi di complicità e colmi di sentimento. Un esempio è evidente in questi versi:"Anche se fossi a me un estraneo, per te stesso egualmente t'amerei"(anche se tu non fossi legato a me da vincoli di sangue io ti amerei ugualmente per il delicato sentire della tua anima). Il poeta Sbarbaro inserisce nella sua poesia versi endecasillabi sciolti che vengono raggruppati in tre strofe di lunghezza variabile.