Novecento, Narrativa Italiana

La narrativa italiana del primo Novecento

L’esaurirsi del Decadentismo:

Il Crepuscolarismo

Grazia Deledda, che vince anche il Nobel per la Letteratura nel 1926, parte da un verismo a sfondo regionale e folclorico che racconta vicende di passioni elementari. I temi della sua produzione sono la descrizione di un mondo segnato dal peccato e dal male, l’analisi della crisi esistenziale, atmosfere spesso cupe a cui si accompagna un’ansia di riscatto.Il romanzo della crisi:gli autori vogliono esplorare le cause profonde e i meccanismi nevrotici dell’individuo.Tra gli autori più importanti troviamo Alberto Moravia, il quale offre un quadro amaro della borghesia, e diffonde un messaggio di valore esistenziale perché nei protagonisti delle vicende si leggono i sintomi di quel disagio interiore che possono essere riassunti con la parola “inettitudine”.Il genere fantastico:l’autore più importante è Franz Kafka. Sono opere in cui la razionalità lascia spazio all’immaginazione, la realtà diventa surreale e onirica; nascono dei mondi alternativi in cui si proiettano angosce e paure.Il massimo rappresentante italiano è Dino Buzzati, che tratta di angosciaesistenziale, paura della morte, mistero e ricerca del trascendente.-Il termine deriva dal critico Borghese che pubblica sul quotidiano torinese “La Stampa” un articolo intitolato “Poesia crepuscolare”.-La parola “crepuscolo” indica il tramonto della poesia romantico-decadente e l’alba della nuova poesie novecentesca.-Mettevano in discussione i poeti della tradizione, perseguendo un abbassamento dei contenuti e dello stile della lirica alta.-La poesia viene considerata come un’espressione di un ripiegamento interiore.-Le ambientazioni sono modeste e familiari.-Gli oggetti che compaiono sono le cose di tutti i giorni.-La malinconia e l’ironia caratterizzano la poesia crepuscolare, così come anche il disagio, l’inadeguatezza e il mistero.-La poesia si avvicina ai modi della prosa. Usano le onomatopee, le interiezioni, le reticenze e i vocaboli nuovi. Alcuni usano le forme metriche della tradizioni, altri preferiscono il verso libero.